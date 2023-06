Aceasta noua instalatie, care urmeaza sa fie construita la Wroclaw (sud-est), va fi consacrata asamblarii si testarii unor smiconductori, avand in vedere ”cererea anticipata” in urmatorii ani, anunta Intel. Intel is investing in a geographically balanced supply chain. ​ ​Investments in Poland and Europe can act as a catalyst for investments by ecosystem partners and for building the talent to support a thriving European semiconductor industry. — Intel News (@intelnews) Cateva mii de locuri de munca directe urmeaza sa fie create. In contextul in care uniunea Europeana (UE) isi pune intrebari despre…