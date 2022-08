Filiala de infrastructura a Brookfield va investi pana la 15 miliarde de dolari pentru o participatie de 49% in proiectul de extindere, in timp ce Intel va pastra pachetul majoritat de actiuni si controlul operational asupra celor doua fabrici de cipuri menite sa produca cipuri avansate in Chandler, Arizona. Investitia este o extindere a unui acord semnat de Intel si Brookfield in februarie, pentru a explora optiunile de finantare a noilor fabrici de productie ale Intel. Cele doua companii nu au dezvaluit termeni specifici. David Zinsner, directorul financiar al Intel, le-a spus analistilor ca…