Intel lansează procesoarele Raptor Lake Refresh Intel si-a lansat a 14-a generatie de procesoare pentru desktop-uri, care dispun de mai multe nuclee si de frecvente de rulare mai mari. Pentru ca ajunge la 6GHz (si are 24 de nucelee), varful de gama al seriei, Core i9-14900K, este cel mai rapid procesor pentru desktop-uri produs in serie, conform companiei americane. Al doilea model al seriei, ca performanta si pret, este Core i7-14700K. Acesta are acum 20 de nuclee, dintre care 12 de eficienta si 8 de performanta. Versiunea Core i5-14600K are si ea 20 de nuclee. Nucleele de eficienta ale acesteia ruleaza la 3,5GHz, in vreme ce nucleele de performanta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

