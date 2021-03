Intel a anunțat că va investi 20 miliarde dolari în noi fabrici de procesoare Intel, care de câțiva ani este în declin din cauza problemelor de fabricație, a anunțat un plan de relansare care va consta în deschiderea de noi fabrici dupa investiții de 20 miliarde dolari. Intel anunța planul pe fondul crizei microprocesoarelor care a afectat grav industria auto, dar și a electronicelor.



Intel va construi doua fabrici de procesoare în Arizona și va crea acolo 3.000 de locuri de munca. Compania va deschide capacitați de producție și în Europa.



Noul șef al Intel, Pat Gelsinger, care conduce compania din februarie, a anunțat și crearea

Sursa articol: hotnews.ro

