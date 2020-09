Stiri pe aceeasi tema

- Infrastructura rutiera noua va permite dezvoltarea unei platforme industriale Pentru orice localitate, indiferent de marime, accesul rutier este decisiv. Inseamna mobilitate pentru cetațeni, confort, siguranța, dar și dezvoltare prin prisma interesului pe care orice investitor il poate manifesta daca…

- Incepand de vineri, de la ora 20.00, se vor institui restricții de circulație pe Strada Doamna Ghica, pe segmentul cuprins intre Aleea Gherase și Strada Constanța, pentru ca in zona continua lucrarile de contrucție a pasajului, anunța Brigada Rutiera a Capitalei.„In vederea continuarii lucrarilor…

- "O investitie asteptata de 20 de ani! Lucrarile pentru obiectivul de investitii ’’Penetratie Prelungirea Ghencea - Domnesti si Supralargire Bulevardul Ghencea’’ sunt in plina construcție! Au fost realizate, pana in prezent, lucrarile de excavație și zidul de sprijin de la tramvai (partea stanga proiect)…

- Carosabilul a fost imbracat in asfalt de tip MASF, cu un grad mare de elasticitate, utilizat la drumurile cu trafic intensEchipele SC Confort Urban SRL au actionat noaptea trecuta cu utilaje pentru turnarea celui de al doilea strat de asfalt pe banda de circulatie situata langa marginea partii carosabile,…

- Dupa largirile bulevardelor de la doua la patru benzi, ceea ce a dus la decongestionarea traficului in mai multe zone din sector, administrația locala din Sectorul 4 va construi un pasaj rutier suprateran intr-una dintre cele mai aglomerate intersecții din Sectorul 4. Pasajul rutier suprateran…

- In mai puțin de doua luni ar urma sa inceapa lucrarile de construcție a unui nou penitenciar, care il va inlocui pe cel cu numarul 13, amplasat in centrul Chișinaului. Deși lucrarile de proiectare au inceput acum 4 ani, inca in noiembrie 2016, pana astazi nu a fost selectata compania care urmeaza sa…

- Președintele Consiliului Județean, Petre Emanoil Neagu, a efectuat o noua vizita de lucru pe șantierul de la Podul Vadu Pașii. In urma discuțiilor pe care le-a purtat cu responsabilii firmei constructoare, Neagu a dat asigurari ca noua construcție va fi gata in aceasta toamna. „Se lucreaza intens la…

- Lucrarile de largire a Șoselei Fabrica de Glucoza se incheie luna aceasta, a spus primarul Capitalei, Gabriela Firea, potrivit careia tronsonul cuprins intre Șoseaua Petricani și Șoseaua Barbu Vacarescu este realizat in proporție de 98%, urmand sa fie deschis circulației in maxim doua saptamani.Primarul…