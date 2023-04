Întârzieri la zborurile Wizz Air din cauza unor probleme tehice Zboruri ale Wizz Air au inregistrat intarzieri in noaptea de luni spre marți, din cauza schimbarii indicativelor din W6 in W4, a informat Compania Aeroporturi București (CNAB). Astfel, schimbarea indicativului la o parte dintre cursele Wizz Air, din ”W6” (Wizz Air) in ”W4” (Wizz Air Malta), realizata in cursul nopții de luni spre marți, a generat intarzieri modice la cursele vizate ale companiei aeriene. „Schimbarea datelor de zbor a presupus reintroducerea manuala in sistemul de procesare a informațiilor referitoare la cursele respective, ceea ce a determinat intarzieri care doar punctual au… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

