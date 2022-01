Întârzieri la trenuri, din cauza temperaturilor scăzute. CFR anunţă trafic adaptat la condiţiile de iarnă CFR anunta, marti, ca intreaga infrastructura de transport este operationala, dar necesita verificari suplimentare care pot duce la intarzieri. Circulatia se face in conditii de iarna si temperaturi extrem de scazute, inregistrandu-se minus 23 de grade Celsius. Marti, trei trenuri au fost afectate de deficiente in alimentarea liniei de contact in statia Livezeni ”Compania Nationala de Cai […] The post Intarzieri la trenuri, din cauza temperaturilor scazute. CFR anunta trafic adaptat la conditiile de iarna appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

