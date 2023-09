Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 29 de ani a ajuns la psihiatrie, dupa ce a incercat sa smulga un copil din bratele mamei sale, in zona unei piete din Deva, informeaza News.ro.Incidentul a avut loc marți, in jurul orei 13:10. Polițiștii au fost sesizați la 112 ca, in zona Piata Arras, din Deva, un tanar (posibil sub influenta…

