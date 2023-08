Stiri pe aceeasi tema

- In meciul al doilea de la Campionatele Europene, echipa naționala feminina Under 17 a Romaniei, cu turdeanca Daria Cocan in teren, a pierdut cu scorul de 0-3 in fața naționalei Turciei. Sportiva din Turda a reușit și in partida cu selecționata Turciei sa puncteze, respectiv de trei ori. Astazi, in meciul…

- Ankara va sprijini intrarea Suediei in NATO daca Uniunea Europeana redeschide negocierile pentru aderarea Turciei la UE, a declarat luni presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, potrivit AFP si Reuters, scrie observatornews.ro .

- Posibila deblocare de catre guvernul turc a aderarii Suediei la NATO va fi discutata in cadrul unei noi reuniuni a asa-numitului Mecanism Permanent Comun al Turciei, Finlandei, Suediei si Aliantei Atlantice, care va avea loc miercuri, la Ankara, transmite agentia EFE, preluata de Agerpres.

- Tatucul Erdogan ofera stabilitate religioasa, politica. In ciuda crizei economice, a stilului autoritar de guvernare si chiar in ciuda revoltelor populare care au survenit in urma cutremurului devastator de la inceputul anului, Recep Tayyip Erdogan, cel care a dominat politica Turciei in ultimii douazeci…

- Galatasaray si-a adjudecat al 23-lea titlu de campioana a Turciei, marti, cu o victorie clara, scor 4-1, in deplasare la Ankaragucu, in etapa a 36-a.Cu un meci ramas de disputat, cel mai titrat club din Turcia, cu 82 de puncte, nu mai poate fi egalat de vicecampioana si marea rivala Fenerbahce (77…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a comentat duminica seara, pe Facebook, realegea lui Recep Tayyip Erdogan in funcția de președinte al Turciei.„Turcia ramane unul dintre cei mai importanți parteneri strategici ai Romaniei! Realegerea președintelui Recep Tayyip Erdogan ofera garanția dezvoltarii in continuare…

- Presedintele in functie al Turciei, Recep Tayyip Erdogan, si adversarul sau, Kemal Kilicdaroglu, indeamna alegatorii sa se prezinte in numar mare la urne in al doilea tur al scrutinului prezidential, programat duminica.

- Niciunul dintre candidații la funcția de președinte al Turciei n-a abținut majoritatea absoluta a voturilor iar din acest motiv confruntarea decisiva va fi in turul doi al alegerilor. In turul decisiv vor participa primii doi clasați in primul tur, cel care s-a ținut duminica, 14 mai 2023. Primii doi…