Întâlnirile cu persoanele apropiate, principala sursă de infectare cu noul coronavirus Din ce in ce mai multe studii și anchete epidemiologice arata ca principala cauza a raspandirii noului coronavirus o reprezinta evenimentele private și intalnirile cu persoanele apropiate. Premierul Ludovic Orban a declarat recent ca cel mai important factor care a dus la creșterea numarului de cazuri de COVID-19 in Romania il reprezinta petrecerile private. Autoritațile au luat astfel decizia de a interzice astfel de evenimente, cum ar fi nunțile, botezurile, mesele festive, pe un termen de 30 de zile. Din 15 octombrie și pana in 14 noiembrie, cei care au avut programate astfel de evenimente… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

