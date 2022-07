Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele Consiliului Județean, Niculai Barba, invita turiștii și sucevenii sa participe la un eveniment de referinta, Festivalul Internațional de Folclor „Intalniri Bucovinene”, care are loc, in perioada 22-24 iulie 2022, la Campulung Moldovenesc. Pe platoul central din Campulung Moldovenesc…

- Detestatele restricții impuse in pandemie revin la Giurgiu. Spitalul Județean este prima instituție care impune astfel de masuri, in urma creșterii numarului de infectari COVID. Conducerea instituției anunța marți ca, avand in vedere creșterea alarmanta a numarului de cazuri diagnosticate cu virusul…

- Spitalul Judetean de Urgenta Slatina a anuntat noi reguli incepand de luni, 11 iulie 2022. Astfel, purtarea mastii redevine obligatorie pentru personalul angajat, iar apartinatorii pot preda doar pachete pentru pacientii internati.

- Ministerul Sanatații reia de marți, 12 iulie, raportarea zilnica a cazurilor de COVID-19, dupa dublarea numarului de cazuri. In a doua jumatate a lunii august sunt așteptate și 10.000 de imbolnaviri pe zi in Romania. Astfel, luni, 11 iulie, va fi transmisa ultima raportare saptamanala COVID-19 și va…

- CARAS-SEVERIN – Consiliul Judetean Caras-Severin, Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Caras-Severin, Primaria și Consiliul Local Baile Herculane vor organiza in perioada 4-8 iulie 2022 Festivalul International de Folclor „Hercules“, editia 52! Manifestarea se bucura…

- Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barba, considera ca ediția de anul acesta a Festivalului Internațional „Ciprian Porumbescu" a fost un succes. Niculai Barba a spus ca poate sa afirme acest lucru in urma reacțiilor primite atat din partea participanților, cat și a ...

- Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barba, a declarat ca reacțiile primite dupa inchiderea Festivalului Internațional „Ciprian Porumbescu” il indreptațesc sa spuna ca a fost o ediție reușita, motiv pentru care „ne vom stradui sa o ducem mai departe”. Niculai Barba a spus ca anul viitor…