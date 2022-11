Stiri pe aceeasi tema

- Instanțele chineze vor continua sa consolideze protecția judiciara a drepturilor de proprietate intelectuala și sa ofere servicii judiciare puternice pentru perfecționarea tehnologiei, a declarat marți, He Rong, secretar adjunct al Comitetului Partidului Comunist Chinez și vicepreședinte al Curții Populare…

- Președintele american Joe Biden a anunțat joi pași importanți in direcția dezincriminarii posesiei de marijuana, grațiindu-i in masa pe toți cei condamnați in conformitate cu legislația federala pentru infracțiuni legate de simpla posesie a drogului și indemnandu-i pe guvernatorii statelor americane…

- Oficiali de top din cadrul operatiunilor de strangere de fonduri politice si din fosta campanie a lui Donald Trump se numara printre zecile de persoane din apropierea fostului presedinte care au primit citatii de la marele juriu in ultimele zile - in contextul in care Departamentul de Justitie isi…

- Omul care ar putea deveni urmatorul senator republican din Missouri a luat in vizor Departamentul de Justiție al președintelui Biden, cerand unei instanțe sa oblige Departamentul sa dezvaluie comunicarile dintre oficiali de rang inalt ai administrației Biden și principalele companii de socializare.…

- Agenții FBI au confiscat 11 seturi de documente clasificate, inclusiv unele marcate Top Secret, a anunțat vineri Departamentul de Justiție, dezvaluind totodata ca a facut percheziția pe baza legii spionajului. Conform Reuters , informațiile au fost prezentate pe baza mandatului de percheziție aprobat…

- Departamentul de Justitie de la Washington l-a acuzat oficial miercuri pe un membru al Garzii Revolutionare iraniene de un complot pentru asasinarea lui John Bolton, consilier pentru securitate nationala al fostului presedinte american Donald Trump, informeaza Reuters si AFP. Fii la curent cu…

- Departamentul de Justitie de la Washington l-a acuzat oficial miercuri pe un membru al Garzii Revolutionare iraniene de un complot pentru asasinarea lui John Bolton, consilier pentru securitate nationala al fostului presedinte american Donald Trump, informeaza Reuters si AFP.

- Susținatorii lui Donald Trump au protestat la reședința lui din Mar-a-Lago spunand ca ceea ce se petrece acolo „Este „comunism” ”, dupa perchezițiile efectuate de FBI intr-o ancheta ce vizeaza mutarea dosarelor de la Casa Alba acolo. Fostul președinte Donald Trump a declarat ca agenți FBI au percheziționat…