Întâlnirea ultimei șanse de pace pentru Afganistan între Guvern și talibani Delegatiile guvernului afgan si talibanii au emis duminica o declaratie comuna, afirmand ca se vor reintalni si ca au dat instructiuni pentru a accelera negocierile de pace, a anuntat postul de televiziune Al Jazeera din Qatar, relateaza Reuters preluat de agerpres. Cele doua delegatii de negociatori, care au fost la Doha de sambata, au declarat ''ca cele doua parti s-au angajat sa continue negocierile la un nivel inalt pana la gasirea unei solutii''.

''Vom lucra pentru a oferi asistenta umanitara in intregul Afganistan'', se arata an declaratie.



Militantii talibani au facut progrese… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

