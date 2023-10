Întâlnirea titanilor! Africa de Sud-Noua Zeelandă, finala Cupei Mondiale de rugby. LIVE TEXT Cupa Mondiala de rugby se incheie sambata, la Paris, cu o confruntare intre Noua Zeelanda și Africa de Sud. Cine caștiga, devine prima națiune cu patru titluri mondiale in istoria competiției. Min. 19. Noua Zeelanda a fost penalizata pentru ca nu a eliberat jucatorul placat. Pollard a trimis o lovitura de la 50 metri și a refacut diferența de 6 puncte. 9-3 pentru Africa de Sud. Min. 15. Primul atac al All Blacks in 22-ul Springboks. Ardie Savie a avut șansa de a inscrie primul eseu dar a fost oprit de apararea adversa. Noua Zeelanda a transformat prima lovitura de pedeapsa, prin Mo’unga. 6-3 pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

