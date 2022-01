Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe organizatii internationale, printre care ONG-ul Oxfam si un grup de filantropi milionari, au propus miercuri taxarea celor mai bogati oameni de pe planeta, care ar putea sa scoata miliarde de persoane din saracie si sa vaccineze planeta impotriva COVID-19, informeaza Agerpres, care citeaza…

- "Vaccinul este finalizat in aceasta perioada... ar trebui sa intre in testele clinice in saptamanile urmatoare. Speram ca in luna martie sa avem datele necesare pentru a le transmite autoritatilor cu rol de reglementare, pentru a pune la punct urmatorii pasi", a declarat Stephane Bancel intr-o conferinta…

- Presedintele chinez Xi Jinping a avertizat luni ca o confruntare globala intre marile puteri ar putea avea „consecinte catastrofale”, in discursul sau susținut la deschiderea Forumului Economic Mondial de la Davos, in Elvetia, care anul acesta se ține in format virtual.

- Forumul Economic Mondial de la Davos ce urma sa aibe loc în luna ianuarie a anului viitor a fost amânat pâna la jumatatea lui 2022 din cauza îngrijorarilor legate de raspândirea noii variante Omicron a coronavirusului, relateaza The Jerusalem Post.Anunțul a fost…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca, la sedinta de la Palatul Victoria, se va face o analiza rapida a situatiei actuale, dupa confirmarea primelor doua cazuri cu varianta Omicron a coronavirus. Ministrul precizeaza ca se vor lua masuri pentru a fi incetinita raspandirea noii variante,…