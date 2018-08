Stiri pe aceeasi tema

- Primele declarații ale lui Macron dupa izbucnirea scandalului Benalla au venit in fața deputaților francezi, in timpul unei sesiuni de intrebari. Președintele de la Elysees a declarat ca s-a simțit tradat consilierul sau pe probleme de securitate și spune ca iși asuma responsabilitatea pentru ce s-a…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a sustinut ca dupa proiectul Nord Stream 2 Germania ”a devenit captiva” Federației Ruse. Discuția aprinsa a avut loc in timpul unui mic dejun, miercuri, pe marginea unui summitului NATO care se anunța tensionat. Trump a facut declarația in timp ce lua masa cu secretarul…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat luni ca "adevarata frontiera in Europa" este cea care ii separa pe "progresisti" si pe "nationalisti", si ca aceasta infruntare se va afla in centrul alegerilor pentru Parlamentul European in 2019, relateaza AFP, preluata de Agerpres.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a afirmat luni, in fata parlamentarilor reuniti in Congres la Versailles (vest de Paris), ca ''Republica nu are niciun motiv sa fie in dificultate cu islamul'', subliniind ca, din toamna, vor fi conferite un cadru si niste reguli acestei religii,…

- "Avem o problema serioasa cu acordurile multilaterale si de aceea ne vom confrunta cu controverse", in special asupra "comertului international, protectiei climatului si politicilor de dezvoltare si externa", a afirmat Merkel, enumerand "numeroasele diferente" care ii opun pe europeni si Statele…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a indicat ca le va spune liderilor europeni ca Israelul va lansa mai multe atacuri pentru a preveni stabilirea unei prezente iraniene in Siria, relateaza duminica agentia Xinhua. Netanyahu urmeaza sa plece luni intr-o calatorie de patru zile in Europa,…