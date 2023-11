MApN: 11 noiembrie - Ziua Veteranilor din Teatrele de Operatii

Cu prilejul Zilei Veteranilor din Teatrele de Operatii, in Bucuresti si in garnizoanele in care exista unitati militare care au executat misiuni in teatrele de operatii vor fi organizate sambata, 11 noiembrie, ceremonii militare si religioase. Cu prilejul Zilei Veteranilor din… [citeste mai departe]