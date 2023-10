Stiri pe aceeasi tema

- George Simion iese tare: 'FMI nu are ce cauta in Romania!'FMI nu are ce cauta in Romania, transmite liderul partidului AUR, George Simion, in condițiile in care premierul Marcel Ciolacu se intalneste, miercuri, cu reprezentantii delegatiei Fondului Monetar International.„FMI nu are ce cauta in Romania.…

- Premierul Marcel Ciolacu are programata miercuri dimineața o intalnire cu reprezentanții delegației Fondului Monetar Internațional, aflați in Romania pentru a analiza situatia economiei locale, in cadrul analizei anuale realizata de institutie.Intalnirea premierului cu delegația FMI este programata…

- O echipa a Fondului Monetar International condusa de Jan Kees Martijn, seful misiunii pentru Romania, vine luni la Bucuresti pentru o vizita care va dura pana in 4 octombrie. Misiunea va face analiza anuala a economiei romanesti in baza Articolului IV, a anuntat institutia financiara internationala.

- O echipa a Fondului Monetar International, condusa de Jan Kees Martijn, seful misiunii pentru Romania, se va afla la Bucuresti in perioada 25 septembrie - 4 octombrie 2023, pentru analiza anuala a economiei romanesti in baza Articolului IV, a anuntat institutia financiara internationala.Potrivit…

- O echipa a Fondului Monetar International, condusa de Jan Kees Martijn, seful misiunii pentru Romania, se va afla la Bucuresti in perioada 25 septembrie - 4 octombrie 2023, pentru analiza anuala a economiei romanesti in baza Articolului IV, a anuntat institutia financiara internationala.

- O echipa a Fondului Monetar International, condusa de Jan Kees Martijn, seful misiunii pentru Romania, se va afla la Bucuresti in perioada 25 septembrie – 4 octombrie 2023, pentru analiza anuala a economiei romanesti in baza Articolului IV, a anuntat, intr-un comunicat, institutia financiara internationala. …

- O echipa a Fondului Monetar International, condusa de Jan Kees Martijn, seful misiunii pentru Romania, se va afla la Bucuresti in perioada 25 septembrie - 4 octombrie 2023, pentru analiza anuala a economiei romanesti in baza Articolului IV, a anuntat, intr-un comunicat, institutia financiara internationala.Potrivit…

- O echipa a Fondului Monetar International, condusa de Jan Kees Martijn, seful misiunii pentru Romania, se va afla la Bucuresti in perioada 25 septembrie - 4 octombrie 2023, pentru analiza anuala a economiei romanesti in baza Articolului IV, a anuntat, intr-un comunicat, institutia