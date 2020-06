Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PLUS si al grupului Renew Europe din Parlamentul European, Dacian Ciolos, s-a intalnit, joi, cu presedintele Klaus Iohannis si cu ministrul Justitiei, Catalin Predoiu."Sunt mai multe urgente la nivel european care au o importanta strategica foarte mare pentru Romania si este extrem…

- Dacian Cioloș, președintele PLUS și al grupului Renew Europe din Parlamentul European, s-a intalnit astazi cu Klaus Iohannis, președintele Romaniei, și cu Catalin Predoiu, ministrul Justiției. Cei trei oficiali au discutat despre fondurile europene, despre MCV și intrarea Romaniei in spațiul Schengen.

- Președintele Klaus Iohannis a ținut sa transmita un mesaj catre oamenii afectați de inundații și a spus ca este o situație dramatica. Președintele a explicat ca trebuie sa schimbam paradigma și una dintre soluții este avem un program național de reimpadurile. „Ne confruntam in aceste zile cu o serie…

- Comisia pentru libertați civile a Parlamentului European a facut apel la statele Uniunii Europene sa intreprinda pașii necesari pentru primirea Croației, Bulgariei și Romaniei in Spațiul Schengen, informeaza agenția de presa croata Hina, conform g4media.ro. Parlamentul European „face apel la Consiliul…

- Presedintele va incepe consultari cu partidele si specialistii pentru modificarea legilor justitiei. 'La finalul lor, Guvernul va depune la Parlament o initiativa legislativa care sa repare stricaciunile facute de PSD', a declarat Klaus Iohannis.

- Liderul interimar PSD Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, dupa ce președintele Klaus Iohannis a vorbit despre atacarea `violenta' de catre PSD a legilor justiției:„Presedintele nu a iesit sa spuna in detaliu la ce se refera. Codurile Penale nu au fost modificate. De cate ori face guvernul…

- Președintele Iohannis a anunțat, la finalul consultarilor cu premierul Ludovic Orban de la Palatul Cotroceni, ca in urmatoarele saptamani Guvernul va veni in Parlament cu proiecte de legi pentru modificarea legilor justiției. Doua teme extrem de importante au fost puse in discutie: fondurile europene…

- Romania a fost desemnata de Comisia Europeana sa cumpere, stocheze si sa distribuie echipamente medicale pentru toate tarile Uniunii Europene afectate de pandemia de coronavirus, a anuntat, marti, Alianta USR PLUS. "Delegatia USR PLUS in Parlamentul European a sustinut si promovat la nivelul…