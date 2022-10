Stiri pe aceeasi tema

- Opera Naționala Romana din Timișoara invita publicul lugojean la o „Intalnire cu Opera – despre arta spectacolului și fascinația muzicii”. Evenimentul liric va avea loc vineri, 21 octombrie 2022, ora 12, la Teatrul Municipal „Traian Grozavescu“ din Lugoj, cu participarea soliștilor Narcisa…

- „Ștafeta Veteranilor” este evenimentul național care coaguleaza societatea civila și militara. Pentru eroii noștri, pentru Romania! In acest an, Ștafeta Veteranilor a ajuns la ediția a IX-a. Cu energia transmisa de la eroii de ieri, cei care au luptat pentru aceasta țara, participanții se vor indrepta…

- Festivalul Internațional de muzica de orga TimOrgelFest se desfașoara in perioada 2 – 29 octombrie 2022 la Timișoara, Lugoj și Reșita. Aflat la a XXII-a ediție, festivalul cuprinde 12 recitaluri de orga, doua recitaluri de orga și trompeta, doua recitaluri de muzica sacra, și 4 concerte educative pentru…

- Valoarea de 1.500 de lei l-a atras irezistibil pe un admirator, care s-a chinuit, totuși, sa transporte opera care cantarea 23 de kilograme.In mod ironic, lucrarea era gandita sa atraga atenția asupra nerespectarii legilor.Lucrarea „Amendia” a fost amplasata pe o strada din apropierea centrului Timișoarei…

- Este in vigoare un cod rosu hidrologic pana la ora 3:00 Foto: Adriana Tudose / RRA Autoritatile din Timis au convocat, în aceasta seara, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, în urma ploilor torentiale care au inundat strazile din doua sate ce apartin comunei Fârdea, din…

- REMIX ID va prezenta in aceasta luna la Faget, Deta și Timișoara primul spectacol special de muzica, dans și proiecții video „Ethnic Love Mix, vol.12”, realizat de asociația META Spațiu in cadrul programului Timișoara 2023 – Capitala Culturala Europeana, care s-a materializat dupa cinci ani de documentare…

- Un accident grav in care au fost implicate au autoturism și un TIR a avut loc duminica dimineața pe DN 6, in județul Timiș. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, accidentul a avut loc pe DN 6 Timișoara – Lugoj, la intrare in localitatea Remetea Mare. Un autoturism…

- Amenzi de mii de lei pentru mai multe persoane care au deranjat ordinea și liniștea publica, in weekend, la Timișoara. Un barbat a fost amendat chiar pentru ca nu a respectat orele de liniște și și-a deranjat vecinii lucrand in apartament, sambata. De asemenea, patru șoferi care faceau drifturi au fost…