- Premierul Nicolae Ciuca s-a intalnit cu asistentul principal adjunct al secretarului de stat din cadrul Biroului pentru Afaceri Europene si Eurasiatice al Departamentul de Stat al SUA, Dereck J. Hogan.

- Unul dintre nucleele de zimbri formate in Romania dupa reintroducerea acestei specii, in 1958, este cel din Parcul Natural Vanatori Neamț, acolo unde a și fost filmata, recent, in libertate, o turma.

- In cadrul convorbirilor au fost discutate subiectele de interes de pe agenda bilaterala, cu accent pe proiectele comune din domeniile energiei și transporturilor, care vizeaza racordarea Republicii Moldova la spațiul Uniunii Europene. A fost subliniata necesitatea imbunatațirii interacțiunii dintre…

- Președintele Camerei Deputaților a avut o intalnire cu delegația companiei coreene Hanwha Aerospace, ocazie cu care a transmis deschiderea Romaniei pentru sprijinirea intențiilor companiei de a investi in capacitați de energie regenerabila.

- Șeful Guvernului a transmis comunitații romanești din Egipt faptul ca aceasta și si absolventii egipteni de studii superioare in Romania creeaza o legatura puternica, un atu si o promisiune pentru viitorul relatiilor bilaterale intre cele doua state.

- Scene ca-n savana africana surprinse pe un mal al Canalului Sulina, in apropiere de localitatea Gorgova. Mai multi pasageri aflati pe o barca de pe ruta Tulcea - Sulina au putut observa cum un sacal adult a atacat o capra de vreo trei ori mai mare ca el.Sacalul nu a fost intimidat nici de conducatorul…

- Cel mai mic membru al unei turme de zimbri in libertate a fost surprins la ora mesei in Parcul Natural Vanatori Neamț, momentul inedit a fost imortalizat de catre Lica Balmoj, aflat intr-o acțiune de monitorizare. Regia Naționala a Padurilor – Romsilva administreaza trei nuclee de zimbri, la Bucșani-…

- Premierul a avut astazi o intrevedere cu ambasadorii Cehiei și Slovaciei in Romania, dar și cu reprezentantul minoritații cehe și slovace in Parlamentul Romaniei. Oficialii au examinat aspecte privind separarea reprezentarii minoritaților cehe și slovace din Romania.