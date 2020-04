Autoritatile din Insulele Solomon ancheteaza presupusa neglijenta a capitanului unui feribot cu pasageri, dupa ce circa 28 de persoane au cazut peste bord, in urma unui ciclon, a informat sambata presa locala din aceasta tara insulara din Oceanul Pacific, citata de Xinhua.



Victimele au cazut de la bordul MV Taimareho "in urma valurilor puternice aduse de ciclonul tropical Harold, intre insulele Guadalcanal si Malaita", dupa ce capitanul a ales sa navigheze joi noapte, in pofida avertismentelor de ciclon, a informat ziarul The Island Sun.



Feribotul a reusit sa ajunga in…