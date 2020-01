Stiri pe aceeasi tema

- Emiratele Arabe Unite lanseaza o viza turistica pe cinci ani și vrea sa devina „principala destinatie turistica la nivel global” Cabinetul Emiratelor Arabe Unite a aprobat, la prima sa intrunire din acest an, o masura care le va permite turistilor intrari multiple in tara pe parcursul a…

- Cum putea incepe Delia noul an, daca nu cu o vacanta corespunzatoare? Si cum artistei ii place la soare, pe meleaguri exotice, a ales petru inceputul lui 2020 una dintre destinatiile sale favorite, Thailanda. Blondina a avut grija sa impartaseasca cu urmaritorii sai imagini senzationale cu peisajele…

- Cum putea incepe Delia noul an, daca nu cu o vacanța corespunzatoare! Și cum artistei ii place la soare, pe meleaguri exotice, a ales pentru inceputul anului 2020 una dintre destinațiile sale favorite: Thailanda.

- Consilierul pe probleme culturale al Ambasadei Republicii Populare Chineze la Bucuresti, doamna Zhao Li, a declarat, pentru AGERPRES, ca mai multi turisti chinezi ajung in tarile vecine Romaniei, cum ar fi Ungaria, Cehia, Serbia si chiar si Albania, decat in Romania, avand in vedere infrastructura din…

- In profida iernii care a lovit Statele Unite, americanii se bucura, in continuare, de inghetata. Un muzeu dedicat acestui desert racoritor va deveni, incepand de maine, o atractie permanenta pentru turistii din New York. Pe langa degustarea inghetatei, vizitatorii se vor putea distra si cu ajutorul…

- Nascuta in ultima zi a anului, Corina Caragea a decis sa iși faca amintiri frumoase și sa prinda fiecare aniversare in alt colț al lumii. Pentru anul acesta, cand va implini 37 de ani, vedeta PRO TV a ales Thailanda.Nu e ușor sa fii nascuta in ultima zi din an, iar cel mai bine știe prezentatoarea știrilor…

- Dezastrul de la centrala nucleara de la Cernobîl s-a transformat în serial TV de succes, care a generat și crenșterea turismului în zona centralei. Mai nou, și românii sunt atrași de feniomen.

- O agentie de turism din Romania a inclus in oferta sa din aceasta toamna o excursie la Cernobil, orasul in care s-a produs cea mai mare catastrofa nucleara, in anul 1986, pretul pachetului turistic fiind de 395 de euro si include si un contor de radiatii, astfel incat participantii sa fie constienti…