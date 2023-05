Insula Creta, zguduită de un cutremur Grecia a fost zguduita in joi noapte de un cutremur de 5,2 grade pe scara Richter. Seismul a avut loc in Insula Creta.Cutremurul a avut loc la ora locala 21:58.Epicentrul a fost la aproximativ 4 kilometri sud de Moires. Cutremurul s-a produs la o adancime de aproximativ 10 kilometri și tremuraturi moderate pana la ușoare […] The post Insula Creta, zguduita de un cutremur appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

