Senatul a votat luni desființarea Institutului Revoluției Romane, condus de fostul președinte Ion Iliescu. Decizia a fost adoptata cu 80 de voturi „pentru”, 54 „impotriva” și 0 abțineri. Din conducerea institutului mai faceau parte Gelu Voican Voiculescu și Petre Roman. Desființarea institutului reprezinta un demers care a inceput in urma cu un an și cateva luni. In decembrie 2019, guvernul liberal condus de Ludovic Orban a adoptat o ordonanța de urgența pentru desființarea Institutului Revoluției Romane. Guvernul argumenta in acea ordonanța de urgența ca activitatea institutului ar fi fost irelevanta…