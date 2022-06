Institutul pentru Studiul Războiului: Rușii se chinuie să genereze unități suplimentare de luptă Forțele rusești continua sa se chinuie sa genereze unitați suplimentare capabile de lupta, scrie Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) in ultima sa evaluare, publicata in noaptea de duminica spre luni. ISW amintește ca, duminica, ministerul britanic al Apararii a spus ca forțele ruse au incercat, in ultimele saptamani sa produca mai multe formațiuni de lupta, pregatindu-se sa creeze al treilea grup tactic de batalion (BTG) operațional din unele unitați. In mod normal, majoritatea brigazilor nu angajeaza in operații decat maximum doua din cele trei batalioane ale lor la un moment dat. Sunt… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

