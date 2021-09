Institutul Oncologic Bucureşti – o clădire dezolantă, în care medicii sunt supraoameni Institutul Oncologic București Profesor Doctor Alexandru Trestioreanu este cel mai mare institut de tratare a bolnavilor de cancer din Romania și din pacate, cladirea spitalului arata dezolant. Nedreptatea de a suferi de aceasta crunta boala este, in țara noastra, cu atat mai crancena, pentru ca bolnavii nu au parte de condiții normale pentru a se […] The post Institutul Oncologic Bucuresti – o cladire dezolanta, in care medicii sunt supraoameni appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

