Institutul Național de Statistică anunță 25 de morți neraportate Inca 25 de persoane infectate cu noul coronavirus au murit, numarul celor decedati ajungand la 923, informeaza, vineri, Grupul de Comunicare Strategica. GCS mentioneaza ca, in urma schimbarii sistemului de raportare a cazurilor si deceselor COVID-19, au fost facute o serie de verificari, cercetari si completari ale bazei de date nationale, acestea avand ca rezultat […] The post Institutul Național de Statistica anunța 25 de morți neraportate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a raportat, miercuri, 468 de noi cazuri de imbolnavire COVID-19, la Terapie inntensiva fiind internați cei mai mulți pacienți de pana acum: 288 de bolnavi, in stare grava, care necesita asistența respiratorie. Decizia de intubare a pacienților COVID-19 este tot mai des…

- Grupul de Comunicare Strategica anunta inca 13 decese in randul pacientilor cu COVID-19. Bilantul deceselor ajunge la 331 in Romania. Patru dintre cele 13 persoane decedate sunt din județul Suceava și aveau varste cuprinse intre 64 și 78 de ani, trei femei și un barbat. Un barbat de 61 de ani din județul…

- Pana la aceasta data, la nivel național, au fost prelucrate 51.802 de teste. Pana ieri, 8 aprilie, autotațile prelucrasera 47.207 teste. In ultimele 24 de ore au fost prelucrate 4595 de teste. Se menține rata de aproximativ 10% infectați, raportat la numarul de oameni testați. De la ultima informare…

- Inca o persoana infectata cu noul tip de coronavirus a murit, numarul celor decedati din aceasta cauza ajungand la 86, a transmis miercuri Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre o femeie de 45 de ani, din Targu Neamt. Pacienta s-a prezentat pe 30 martie la CPU Targu Neamt, unde s-a pus diagnosticul…

- Numarul deceselor in Romania din cauza infectarii cu virusul COVID-19 a ajuns, in noaptea de joi spre vineri, la 24. Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca al 24-lea deces a fost al unei femei de 80 de ani, din judetul Bacau, internata la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Iași, in secția de…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, joi seara, inca 4 decese confirmate cu COVID-19. Numarul total al morților din cauza noului tip de coronavirus a ajuns la 22 in Romania. „19. Barbat, 56 ani, din judetul Dambovita, hemodializat la un Centru de dializa, internat inițial la Spitalul de Urgența…

- Grupul de Comunicare Strategica a furnizat, miercuri, noi statistici privind situația infectarilor cu coronavirus in Romania. Astfel, potrivit acestora, cea mai afectata grupa de varsta este intre 40 și 49 de ani. In Romania, la aceasta ora, sunt 246 de cazuri de infectare cu Covid-19, 29 de noi cazuri…

- O persoana din Olt este cercetata penal dupa ce a fost gasita pe strada, desi era in perioada de izolare la domiciliu, informeaza Grupul de Comunicare Strategica. Pe numele acestei persoane a fost intocmit dosar penal pentru infracțiunea de zadarnicire a combaterii bolilor. O alta persoana, din Blaj,…