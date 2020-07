Stiri pe aceeasi tema

- Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București, a declarat la Digi24 ca in acest moment nu mai exista locuri in secția ATI și in pavilionul COVID din cadrul spitalului. "Nu putem face internari decat in momentul in care se externeaza un pacient", a declarat…

- In ultimele zile, București a avut 100 sau mai mult de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus, ceea ce a condus la atingerea capacitații maxime a spitalelor dedicate COVID. In cautare de soluții, ministrul sanatații, care a spus ca sunt 1.221 de paturi in Capitala, a anunțat ca Spitalul Județean…

- Institutul de Pneumologie ”Marius Nasta” din București numai are locuri libere in secții pentru pacienții cu COVID-19, iar secția deAnestezie și Terapie Intensiva este plina, dupa ce numarul celor infectați acrescut alarmant in ultimele zile. Cat de grave sunt cazurile de la cel maimare spital de pneumologie…

- Gabriel Lazany, managerul SJU Bistrița a dezvaluit faptul ca Secția de Neurologie funcționeaza doar cu doi medici, dupa ce trei au fost depistați pozitiv cu Covid-19. In total, la Neurologie iși desfașoara activitatea 5 medici. Intr-o emisiune la postul AS Tv, Gabriel Lazany a precizat ca trei dintre…

- La Institutul "Victor Babes" sunt 450 de locuri, din care mai sunt libere 150. Conducerea unitatii sanitare se asteapta ca pana la finalul acestei saptamani sa fie ocupate toate locurile, pentru ca vin mul'i pacienti si, in plus, sunt preluati pacienti si de la alte spitale, asa cum este cazul Spitalului…

- Asistenta va fi cercetata acum in Comisia de Disciplina. „Șase cadre medicale sunt infectate cu virusulul SARS-CoV-2. Nu sunt in stare grava, sunt cadre medicale care nu au respectat procedura de dezechipare. Una a fost trimisa acasa in momentul respectiv, pe parcursul izolarii s-a pozitivat. O alta…