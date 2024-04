Cifrele dezastrului din Armata Română: deficit de personal de 43% în rândul ofițerilor Romania se pregatește discret spre reintroducerea serviciului militar obligatoriu. Deși avem de doi ani un razboi la granița și in ciuda faptului ca bugetul MApN a crescut masiv in ultimii ani, Romania inregistreaza un deficit de personal uriaș, care ajunge la aproape jumatate din randul ofițerilor. Cu un deficit de personal in randul ofițerilor bulgari de 26%, guvernul de la Sofia recomanda o dezbatere publica privind posibila introducere a pregatirii militare obligatorii. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol si foto: digi24.ro

