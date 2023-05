Stiri pe aceeasi tema

- Cheltuielile militare la nivel mondial au crescut anul trecut la un nivel record, in conditiile in care razboiul Rusiei din Ucraina a determinat in Europa cea mai mare crestere anuala a cheltuielilor de la sfarsitul Razboiului Rece, in urma cu trei decenii, a declarat luni SIPRI, un important grup de…

- O revoluție, o schimbare de era... Anunțand, pe 20 martie, obiectivul de a furniza in douasprezece luni un milion de obuze de artilerie și rachete Ucrainei pentru a o ajuta sa reziste in fața Rusiei, Uniunea Europeana spera sa fi trecut de o importanta piatra de hotar in materie de aparare, scrie Le…

- Ucraina a primit primele sisteme de aparare antiaeriana americane Patriot, iar tancuri de lupta usoare franceze AMX-10 se afla deja pe front, au anuntat miercuri autoritatile ucrainene, in contextul in care Kievul pregateste o contraofensiva de amploare impotriva fortelor ruse, relateaza France Presse,…

- Bugetul federal al Rusiei iși epuizeaza in prezent rezervele, insa impactul exact al sancțiunilor nu poate fi inca evaluat. Rusii trebuie sa intreprinda anumite demersuri pentru finantare, insa „spectrul este larg”, a declarat pentru InfoRadio Gyorgy Andras Deak, cercetator senior la Institutul ungar…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat miercuri, la Bruxelles, la finalul reuniunii ministrilor apararii din statele membre, ca nu s-a ajuns inca la nicio decizie cu privire la un nou angajament privind cheltuielile pentru aparare ale aliatilor NATO. Cu toate acestea, el a spus ca…

