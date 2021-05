Stiri pe aceeasi tema

- O terasa aflata langa Piața Drumul Taberei este demolata miercuri in urma unei decizii a Primariei Sectorului 6. Este vorba despre o construcție ilegala, iar primarul Ciprian Ciucu anunța ca urmeaza garajele transformate in magazii. Ordinul de demolare a terasei a fost semnat de primarul Ciprian…

- Actorul Victor Rebengiuc, regizorul Cristi Puiu si primul roman care a zburat in Cosmos, Dumitru Prunariu, se numara printre cei care s-au alaturat campaniei non-profit "Filme pentru Filme" destinata sustinerii productiei de film independent romanesc. Campania, o initiativa a Victoriei…

- Comunicat Sesiune științifica 40 de ani de la primul zbor al unui roman in spațiul cosmic, 60 de ani de la primul zbor al omului in Cosmos 7 mai 2021, ora 11 Amfiteatrul „Ion Heliade Radulescu" al Bibliotecii Academiei Romane Invitat special: Dr. ing. cosmonaut Dumitru-Dorin Prunariu, membru…

- Parlamentarul clujean susține ca promovarea culturii romane in lume este in pericol de a fi pusa sub control politic prin transformarea Institutului Cultural Roman intr-o „sinecura politica”.

- Nicusor Constantinescu, fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta, va fi protagonistul unui interviu realizat in Penitenciarul Poarta Alba.Interviul va fi difuzat in aceasta seara, de la ora 19.00.Informatia a fost afisata pe pagina de Facebook a fostului presedinte al Consiliului Judetean:…

- Joi, 18 martie 2021, ora 16.00, la Muzeul ,,Casa Mureșenilor” va avea loc deschiderea oficial a expoziției intitulate „Mari aviatori brașoveni”. Expoziția este un omagiu adus unor mari personalitați brașovene din domeniul aviației și astronauticii. Toți acești aviatori s-au remarcat prin pasiune pentru…

- Meghan Markle și Prințul Harry au șocat o lumea intreaga odata cu interviul acordat jurnalistei Oprah Winfrey și difuzat duminica seara. Declarațiile celor doi cu privire la tot ceea ce au trait in sanul familiei regale britanice au atras, așa cum era de așteptat, numeroase reacții. Iata ce a avut de…

- “Copilul educat din clasele mici in acest sistem [n. red. al fraudei] este un mare pericol pentru viitorul acestei țari”, atrage atenția, intr-un interviu pentru Edupedu.ro, profesorul Radu Gologan, președintele Societații de Științe Matematice, societate care a organizat prima faza, online, a unei…