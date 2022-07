Institutul Clinic Fundeni: A fost finalizată modernizarea celor două secţii pediatrice Institutul Clinic Fundeni (ICF) anunta modernizarea, cu ajutorul Fundatiei Filantropice Metropolis, a celor doua sectii de pediatrie, ceea ce permite o imbunatatire semnificativa a calitatii serviciilor de cazare si dotarea saloanelor destinate tratamentelor pacientilor pediatrici cu afectiuni grave. Potrivit unui comunicat al ICF transmis duminica AGERPRES, au fost modernizate saloanele si spatiile conexe din cele doua sectii de pediatrie si s-a reusit integrarea in fiecare salon a grupurilor sanitare proprii. De asemenea, fiecare pat a fost dotat cu console medicale, bare pentru sustinerea echipamentelor,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

