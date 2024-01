Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost gasit mort, sambata seara, intr-o gospodarie din municipiul Dej. La fata locului au fost trimise echipaje medicale care i-au aplicat manevre de resuscitare, insa fara rezultat. Politia anunta ca a deschis un dosar penal si face cercetari pentru a stabili imprejurarile decesului, relateza…

- Un accident rutier soldat cu ranirea a doua persoane a avut loc pe raza localitatii Adancata, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava, potrivit Agerpres.Potrivit acestora, victimele sunt soferii a doua autoturisme care au intrat in coliziune. Acestia au…

- Patru autoturisme au fost implicate, marti dupa-amiaza, intr-un accident rutier produs pe raza localitatii Cornu Luncii, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava. Potrivit acestora, doua persoane au primit ingrijiri medicale, insa doar una a necesitat transportul…

- Astazi, langa Aqua Magic in Mamaia, Constanta, a inceput sa arda o cladire. Astazi, langa Aqua Magic in Mamaia, Constanta, a inceput sa arda o cladire.Din cauza incendiului, fumul este dens pe sosea.La fata locului au ajuns o ambulanta din cadul Serviciului de Ambulanta Judetean Constanta, pompieri…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta au fost alertati cu privrire la un accident rutier intre doua autoturisme, patru persoane implicate din care o persoana are nevoie de ingrijiri medicale.Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii…

- Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Constanta au fost solicitati prin SNUAU 112, sa intervina la un accident rutier, in localitatea Valu lui Traian. Incidentul rutier s a produs in Valu lui Traian, in zona Valea Seaca, iar una dintre masini s a rasturnat. La fata…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului harghita au fost solicitati sa intervina la un incendiu ce a cuprins un apartament, situat la etajul 4, intr un bloc de locuinte din orasul Balan."S au deplasat la fata locului un echipaj de pompieri din cadrul Punctului de…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta au fost alertati cu privire la un accident rutier intre doua autoturisme la DN2A intersectie cu Ghindaresti.Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta…