Institute for Diagnostic and Animal Health confirms H5N8 avian influenza virus in Maramures

- Dupa ce Institutul de Diagnostic și Sanatate Animala a confirmat prezența virusului gripei aviare H5N8 intr-o ferma de gaini ouatoare din județul Maramures, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor a intervenit, potrivit unui comunicat al ANSVSA.Astfel, s-a…

- Focarul de gripa aviara descoperit la o ferma de cresterea gainilor situata la marginea orasului Seini a fost izolat, iar serviciile veterinare au luat masurile de biosecuritate adecvate, a precizat, joi, pentru Agerpres, primarul urbei, Gabriela Tulbure."Situatia este sub control, fiind luate toate…

- Autoritațile sanitar-veterinare din județul Maramureș vor incepe, miercuri, procedura de eutanasiere și incinerare a pasarilor din ferma de gaini ouatoare din Seini, in care a fost confirmata gripa aviara, potrivit Mediafax.Potrivit unui comunicat al Prefecturii Maramureș, transmis miercuri,…

- Comitetul Local pentru Combaterea Bolilor Maramureș s-a intrunit in ședința, dupa confirmarea bolii, respectiv a virusului gripei aviare H5N8 de catre Institutul de Diagnostic și Sanatate Animala din București, la o societate comerciala din localitatea Seini. ”S-a aprobat planul de masuri pentru combaterea…

- Romania will receive a grant of 15.83 million euros this year from the European Commission for the compensation granted in the case of the African swine fever in 2019, the president of the National Sanitary Veterinary and Food Safety Authority (ANSVSA), Robert Chioveanu told a press conference. "Last…

- Minister of Agriculture Nechita Adrian Oros deems it necessary to amend and tighten the legislation regarding the use of medicines, especially antibiotics, in animals."Although in 2016 the National Sanitary Veterinary and Food Safety Authority has developed a national strategy to combat antimicrobial…

- Comitetul Local pentru Combaterea Bolilor Maramures s-a reunit in sedinta extraordinara dupa suspiciunea unui caz de pesta porcina africana la un porc domestic provenit dintr-o gospodarie, din localitatea Sabisa. Pana la confirmarea virusului de catre laboratorul de specialitate din Bucuresti, exploatatia…

- Revenues of Romania's meat processing and canning industry in 2018 were about 19 percent lower compared to the previous year, as the African swine fever (ASF) has wiped more than 1 billion lei off the turnover of the companies in the sector, reveals a new survey by Coface Romania. Thus, the sector's…