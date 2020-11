Stiri pe aceeasi tema

- Decizie de ultima ora la o luna de zile de la alegerile locale. Dominic Fritz, candidatul USR la Primaria Timișoara și primarul ales al orașului a fost validat in funcție de Tribunalul Timiș. Pe numele lui au fost depuse trei contestații, toate avand la baza aceeași idee: ca Fritz nu poate candida…

- Au fost momente spectaculoase la Tribunalul Timiș, acolo unde s-au judecat cele trei contestații depuse privind alegerea lui Samuel Fritz ca și primar al Timișoarei. Cele trei contestații au fost reunite sub forma unui singur dosar. Reclamanții susțin ca Fritz ar fi candidat ilegal, intrucat acesta…

- Punct final in cazul crimei de pe Bulevardul Balcescu, cel in care Valentina Nica, o tanara de 20 de ani, a fost ucisa prin incendiere de fostul iubit. Magistrații Curții de Apel Ploiești au respins apelurile formulate de inculpat și de parinții fetei. Astfel, ramane valabila pedeapsa dictata de instanța…

- Marian Oprișan a anunțat, miercuri seara, ca a decis sa iși retraga candidatura pentru funcția de senator. „Mai mult ca oricand cred ca in PSD este nevoie de unitate”, a spus liderul PSD Vrancea.„In aceasta seara am decis sa imi retrag candidatura pentru funcția de senator , deși am beneficiat…

- Mihai Stoica a revenit joi in functia de manager general al echipei de fotbal FCSB, pe care o pierduse la 4 martie 2014, cand a fost condamnat in Dosarul Transferurilor, una dintre motivatiile sale fiind aceea ca patronul echipei Gigi Becali a decis sa paraseasca spatiul public si era nevoie de o voce…

- In randul partidelor parlamentare, anul electoral 2020 a adus foarte puține figuri noi. Una dintre acestea o intalnim la Partidul Mișcarea Populara, in persoana lui Cezar Vizitiu. Antreprenorul de 35 de ani a fost multa vreme vehiculat chiar de catre liderul județean al PMP drept candidat la Primaria…

- Lovitura pentru Primaria Timișoara de la Curtea de Apel. Municipalitatea este obligata sa o repuna in funcție pe Maria Stoianov, fosta șefa de la Direcția de Asistența Sociala, eliberata din funcție in 2017. Mai mult, trebuie sa-i plateasca și despagubiri: toate salariile indexate, majorate și recalculate…

- Comisia Electorala Centrala a decis, in cadrul ședinței de astazi, inregistrarea lui Tudor Deliu in calitate de candidat la funcția de președinte al Republicii Moldova, desemnat de Partidul Liberal Democrat.