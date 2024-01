Instalațiile de transport pe cablu din Valea Prahovei și Brașov, ÎNCHISE din cauza vântului puternic Telecabina și telegondola care urca din Sinaia la Cota 1000 vor funcționa pana la ora 17:00. In plus, pentru incepatori, funcționeaza babyski-ul de la Cota 1000, iar partia Noua este deschisa și pregatita pentru schi.Probleme legate de vantul puternic, care afecteaza funcționarea instalațiilor de transport pe cablu, sunt intalnite și in Poiana Brașov. Primaria anunța ca, sambata dimineața, telegondola este in funcțiune și va fi pusa in mișcare și telecabina Kanzel.”Se incearca repornirea telescaunului Ruia, dupa ce a fost oprit din cauza rafalelor de vant. Conform prognozei meteo, daca vantul… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

