Instalațiile de energie regenerabila au crescut cu aproape 50% anul trecut, capacitatea globala de energie regenerabila atingand aproape 510 gigawați (GW), condusa de energia solara fotovoltaica și de un salt al noilor instalații chinezești, a anunțat joi Agenția Internaționala pentru Energie (AIE) intr-un nou raport,scrie oilprice.com.

Noua capacitate de energie regenerabila a inregistrat cea mai rapida rata de creștere din ultimele doua decenii, iar 2023 a fost al 22-lea an consecutiv in care adaosurile de capacitate de energie regenerabila au stabilit un nou record, a precizat AIE in raportul…