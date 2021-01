Stiri pe aceeasi tema

- Mii de turisti au urcat, sambata, pe partiile de altitudine din statiunea Sinaia, acestia asteptand chiar si aproape doua ore la cozi imense la instalatiile de transport pe cablu. City managerul Primariei Sinaia, Marian Panait, a declarat pentru AGERPRES ca peste 5.000 de turisti au urcat pe partiile…

- Sute de turiști au așteptat cu orele, azi, ca sa urce cu telegondola la Cota 1400 sau 2000 pentru a schia. „Este cea mai mare coada de la inceputul sezonului de schi, adica din 18 decembrie 2020”, a declarat administratorul partiei pentru Libertatea.Pana la ora 12.30, peste 2.000 de persoane au urcat…

- Telescaunul Soarelui, Teleschiul Valea Soarelui si Gondola Carp golesc liniile si opresc functionarea, ca urmare a vremii nefavorabile care se inregistreaza duminica. „Vant puternic si depunere de chiciura pe cablurile instalatiilor de altitudine. Telescaunul Soarelui, Teleschi Valea Soarelui si Gondola…

- Primarul orașului Sinaia, Vlad Oprea, a discutat cu reprezentanții Domeniului Schiabil și ai Serviciul Salvamont și au decis sa deschida toate partiile din golul alpin, incepand de vineri, cand va fi inaugurat și teleschiul din Valea Soarelui, potrivit unei postari pe contul de Facebook. „Azi…

- Primarul orașului Sinaia, Vlad Oprea, a anunțat, luni, pe Facebook, ca toate partiile din golul alpin vor fi deschise vineri, cand va fi inaugurat și teleschiul din Valea Soarelui."Azi am fost sus, la Cota 2000 și in Valea Soarelui. A fost o zi superba! A nins, iar peisajul este de vis! In urma discuțiilor…

- In județul Suceava nu sunt drumuri naționale cu circulația intrerupta din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Secția de Drumuri Naționale Campulung a informat Prefectura ca se circula normal pe un carosabil umed. Conform sursei citate, s-a acționat și se acționeaza in continuare pentru prevenirea…

- Continua investitiile pe Aeroportul International "Traian Vuia" din Timisoara. De aceasta data s-a montat un sistem performant de balizaj ce asigura operarea aeronavelor in conditii de vizibilitate foarte redusa

- Incepand de vineri, 13 noiembrie, se modifica tarifele pentru cele 10.200 de locuri de parcare publice din municipiul Brașov, conform Regulamentului de organizare si functionare al sistemului de parcare din municipiul Brasov, aprobat in 2017, prin Hotararea Consiliului Local nr. 282, care stabilește…