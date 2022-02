Stiri pe aceeasi tema

- „Sunt foarte multe state care nu vor renunța la lemnul de foc, aceasta sursa regenerabila care ocupa un loc important in balanța energetica in foarte multe state membre. Exista o tendința sau o direcție a comisiei in sensul reducerii fosilului in balanța energetica, dar pentru incalzirea locuințelor…

- China a instalat anul trecut un numar record de panouri fotovoltaice pe acoperisurile locuintelor, in conditiile in care cresterea din zonele rezidentiale a depasit capacitatile instalate in parcurile fotovoltaice, transmite Bloomberg. Din panourile fotovoltaice cu o capacitate totala de 51 de Gigawati…

- Dan Nistor a implinit 2 ani de cand a intrat sub arme purtand emblema Universitatii Craiova , iar acest lucru a fost marcat de catre clubul alb-albastru. Aflat cu Stiinta in pregatire in Antalya, mijlocasul de 33 de ani a vorbit despre perioada petrecuta la gruparea din Banie, despre nereusitele din…

- Din cauza ninsorilor abundente din noaptea trecuta, pe traseul național M14 se circula cu dificultate, transmite NOI.md. Drumul nu a fost curatat, pe traseu fiind un strat de peste 20 de centimetri de omat, fapt care impiedica circulația normala a automobilelor. „Se circula extrem de greu, doar pe centru,…

- Pe drumul național spre granița cu Serbia, la Moravița, a fost amplasat un nou sens giratoriu. Acesta e amplasat la intersecția cu drumul spre Moldova Noua. In intersecția DN 59 cu DN 57, la Moravița, jud. Timiș, s-a amenajat un sens giratoriu modular provizoriu. Viteza de intrare in noul sens giratoriu…

- Școala Gimnaziala Nr. 2 Diaconu Coresi este singura din județ calificata in finala concursului național „Școala banilor bine-crescuți”. Urmeaza votul publicului pentru ca unitatea de invațamant sa caștige aceasta competiție. Este nevoie de noi, de o mobilizare exemplara. Procesul de votare a inceput…

- Lucrari de modernizare la trecerea la nivel cu calea ferata, pe drumul national DN 22.D.R.D.P. Constanta anunta ca, in vederea efectuarii lucrarilor de modernizare la trecerea la nivel cu calea ferata, pe drumul national DN 22, km 246 985, se vor institui urmatoarele restrictii de circulatie: Etapa…

- Val de accidente marți in județul Prahova. Inca un pieton a fost lovit de o mașina in județul Prahova, dupa ce un tata și fiul sau au murit in Bucov. Un alt accident a fost pe DN1, la Romanești, pe sensul de mers București-Ploiești. Potrivit Poliției, un barbat ar fi fost acroșat de…