La miezul nopții, pe 14 martie, Rusia a blocat rețeaua de socializare Instagram. Decizia a fost luata de Roskomnadzor, serviciul federal rus de comunicații. Roskomnadzor a anunțat pe 11 martie ca accesul la Instagram va fi limitat de la ora 00:00, pe 14 martie, utilizatorii avand la dispoziție doua zile pentru a-și transfera datele pe alte platforme. Și TikTok și-a suspendat activitatea in Rusia din cauza legii privind „știrile false”. Serviciul va putea in continuare sa opereze la nivelul schimbului de mesaje. In Rusia nici rețeaua sociala Twitter nu mai este disponibila. In plus, pe 4 martie,…