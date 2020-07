Instagram a cenzurat o postare a Madonnei pentru răspândirea de informații false legate de coronavirus Instagram a cenzurat o postare a Madonnei în care cântareața pop a distribuit o teorie a conspirației cu cei 15 milioane de urmaritori ai sai, relateaza The Guardian.



Aceasta a distribuit un videoclip în care dr. Stella Immanuel, un medic din Houston, Texas, afirma ca a tratat peste 350 de pacienți infectați cu COVID-19 cu hidroxiclorochina. Cântareața a scris ca un vaccin pentru coronavirus &"a fost descoperit și demonstrat [eficient] și disponibil de luni de zile&".



