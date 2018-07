INSTADRAMA. Celebritățile care-și expun viața personală pe rețelele de socializare Conturile online ale celebritatilor abunda in informatii despre realizarile lor profesionale și avantajele de care beneficiaza niște A-listers ca ei. Insa, ocazional, ne updateaza, in timp real, și cu privire la suferintele, dezamagirile sau caderilor lor nervoase. Cara Delevingne Spatiul virtual nu gazduiește doar imagini de vis cu premiere de prima mana și outfit-uri de pe covorul roșu ale starurilor, ci este și refugiul pe care il cauta atunci cand dau de greu. Inconjurati de fanii lor binevoitori și intelegatori, VIP-urile iși varsa amarul via mesaje triste, adesea ingrijoratoare. Una dintre… Citeste articolul mai departe pe okmagazine.ro…

