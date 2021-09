Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban este un politican vechi, așa ca a preferat sa faca o campanie la firul ierbii, cum se spune, batand țara in lung și in lat in ultimele luni. Acum in ultima saptamana, i-a luat la rand iarași pe toți delegații și a vorbit cu ei la telefon, incercand sa ii convinga sa ii […] The post Lui…

- Florin Cițu considera ca Dan Barna a ieșit pe locul doi in primul tur al alegerilor pentru șefia USR PLUS pentru ca este o ”penalizare” a membrilor formațiunii pentru cei care au ieșit de la guvernare. Florin Citu a declarat, joi, la Ramnicu Valcea, ca rezultatul alegerilor din USR PLUS nu este o surpriza…

- Concursul pentru directorii de școli incepe maine, iar președintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca doar un concurs „organizat corect, transparent și profesionist” poate ajuta școlile din Romania sa se dezvolte. „Odata cu finalizarea Raportului „Romania Educata”, mi-am asumat dezideratul de a susține…

- Partidul Puterii Umaniste (social-liberal) și Re:Start Romania au anunțat fuziunea prin absorbție, procesul fiind deja oficializat de catre membrii Re:Start. Pe 26 august, umaniștii vor vota și ei fuziunea, in cadrul unui congres extraordinar care se va desfașura online. Deputatul umanist Grațiela Gavrilescu…

- Fostul prim ministru Mihai Tudose, in prezent europarlamentar PSD ataca in stilul caracteristic directorul CFR. Mesajul are la baza haosul de joi de pe caile ferate. Zeci de ore de intarzieri și trenuri anulate din cauza accidentului de la fetești provocat de un mecanic baut. In acest context, directorul…

- Biserica Ortodoxa Romana (BOR) a transmis vineri, prin purtatorul de cuvant Vasile Banescu, ca nu se va implica in campania de vaccinare anti-COVID-19. Mesajul BOR vine in replica la solicitarea de vineri a vicepremierului Dan Barna ca Biserica sa incheie un partaneriat cu Guvernul, astfel incat preoții…

- Premierul Florin Cițu nu exclude varianta apariției unui al treilea candidat la Congresul PNL care va avea loc in septembrie. “Orice este posibil”, a spus Cițu, prezent, sambata, la alegerile PNL București. El a precizat ca a discutat cu Dan Motreanu și Ilie Bolojan in ultima vreme, insa nu despre congresul…

- Avocatul Adrian Cuculis ii scrie pe Facebook primarului Nicușor Dan. Vadit indignat de aparițiile tot mai dese ale șobolanilor in Capitala, avocatul a scris pe pagina sa de Facebook un mesaj in care il anunța pe primarul general ca intenționeaza sa il dea in judecata pentru dezinsecția facuta “la mișto”…