Inspiră-te din garderoba vedetelor și alege cea mai cool salopetă O salopeta este alegerea perfecta atunci cand vrei sa porți o ținuta confortabila și totodata vrei sa arați impecabil. Fie ca ești adepta stilului elegant sau iți place sa ai un look casual, alege din garderoba vedetelor de la Hollywood modelul care ți se potrivește cel mai bine și creeaza-ți o ținuta stylish și sexy in același timp. Vezi și: Cele mai chic ținute cu cizme peste genunchi purtate de vedete Cum arata designerii marilor case de moda Sursa foto: Profimedia Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Jennifer Aniston este izolata in vila sa din Bel Air pe timpul pandemiei de coronavirus. In acest timp, actrița iși gasește diverse activitați ca sa treaca timpul mai repede. Zilele trecute, Aniston a postat pe rețelele de socializare o inregistrare cu mașina ei de spalat, imaginea ei reflectandu-se…

- O actrița de la Hollywood care se indragostește de regizorul ei. Sau un regizor faimos care se indragostește de una dintre actrițele pe care le-a angajat pentru proiectele sale. Pare ca este un scenariu de film. Dar multe casnicii au fost distruse și multe familii s-au desparțit. Regizorul Robert Rodriguez…

- Povestea actriței de la Hollywood, Grace Kelly, casatorindu-se cu un prinț adevarat, Prințul Rainier din Monaco, pe 19 aprilie 1956, reprezinta un moment definitoriu in moda regala. Dupa mai bine de șase decenii, rochia ei de mireasa arata la fel de moderna ca in ziua in care a fost purtata, continuand…

- ”Traiește-ți viața ca un fluture, ia o pauza, dar niciodata nu uita sa zbori” este mesajul actriței postat pe Internet. Citeste si: Iulia Vantur nu se mai ascunde. Imaginea cu Salman Khan care o da de gol! FOTO Iulia Vantur: "Sper sa fiu o mama responsabila si buna" Iulia Vantur…

- Documente ale instantei date publicitatii dupa ce Harvey Weinstein a fost declarat vinovat si condamnat pentru viol arata ca mogulul ar fi spus ca actrita Jennifer Aniston ar trebui ucisa. De asemenea, el mai avea in vizor si alte staruri de la Hollywood.

- Viva: Adelina Chivu, despre situația alarmanta din Italia cauzata de coronavirus ● Click: Ben Affleck se iubește cu noua fata Bond ● Alistmagazine: Ultimele apariții ale lui Meghan Markle în calitate de oficial al Familiei Regale Britanice ● Click: Nicole Scherzinger si-a schimbat înfatisarea…

- Oricine, indiferent ca este vorba de un barbat sau de o femeie, are cateva piese vestimentare preferate, pe care le-ar purta cu orice ocazie, indiferent de context sau anotimp. Astfel, daca ai gasit tricoul perfect, un sacou care ti se potriveste sau o pereche de incaltari pe gustul tau, te vei simti…

- Meghan Markle vrea sa revina in actorie, insa intr-un film in care ducesa sa aiba rolul unui supererou. Agentul acesteia susține ca Meghan iși va reinvia astfel cariera. Ducesa de Sussex, despre care se crede ca a semnat un contract cu Disney pentru a fi voice over, le-a cerut agenților ei sa caute…