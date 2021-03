Inspectorul școlar general al Capitalei: „Școlile vor solicita trecerea în scenariul 3” Inspectorul școlar general al Capitalei, Ionel Pușcaș, a anunțat vineri ca unitațile de invațamant intra in scenariul roșu. In timp ce majoritatea elevilor se intorc la cursurile online, doar creșele, gradinițele și clasele pregatitoare (0-IV) raman deschise. „Pe baza adresei primite de la Direcția de Sanatate Publica (DSP) București prin care am fost anunțați ca a fost depașit indicele de 3 la mie, școlile vor inainta o adresa catre Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB) prin care vor solicita trecerea in scenariul 3. Noi avizam aceste adrese și ele vor fi aprobate, probabil maine,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

