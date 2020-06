Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane care au decedat marți, 12 mai, sunt considerate victime ale coronavirusului, a anunțat Grupul de Informare Strategica, ridicand numarul deceselor la 38, in județul Bacau. Este vorba de doua femei, de 46 și, respectiv, 59 de ani, ambele suferind de comorbiditați. Deces 1011 Femeie, 59 ani,…

- Decesul cu numarul 877 la nivel național Barbat, 77 ani, județ Bacau. Data confirmarii: 27.04.2020. Data deces: 06.05.2020. Comorbiditați: Ciroza hepatica, Fibrilație atriala, Hepatocarcinom. Articolul Inca un deces COVID -19 in Bacau. Al 32-lea in județul nostru apare prima data in Deșteptarea- Ziarul…

- Zilele acestea, la Stanișești se lucreaza cu zeci de utilaje și efective crescute, pentru turnarea primului strat de asfalt. Beneficiarii direcți ai acestei investiții a Consiliului Județean Bacau sunt cei peste 7 000 de locuitori care traiesc in comunele Stanișești și Motoșeni. Sectorul de drum județean…

- Grupul parlamentarilor organizației județene PSD Bacau solicita, oficial, Direcției de Sanatate Publica Bacau publicarea datelor referitoare la secțiile medicale inchise/nefuncționale in cadrul unitaților sanitare din județul Bacau. Solicitarea noastra vine in sprijinul cetațenilor care au nevoie de…

- In județul Bacau s-au inregistrat 3 noi decese provocate de coronavirus. La nivel național reprezinta decesele cu numere 605,606 respectiv 608. Deces 605 Femeie, 72 ani din județul Bacau. Internata in data de 02.04.2020 la Spitalul Județean de Urgența Bacau-Boli Infecțioase transfer in ATI in data de…

- – Am atras atenția in mai multe ocazii prefectului Liviu Miroșeanu ca și județul Bacau exista pe harta Romaniei, ca in contextul pandemiei de COVID-19, Consiliul Județean Bacau a alocat fonduri din bugetul propriu și a suportat cheltuielile necesare pentru aceasta perioada și ca are nevoie de sprijinul…

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 2.016 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 96 de persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusa…

- Aceasta masura a fost adoptata de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Bacau, in ședința extraordinara de astazi, 6 aprilie 2020, la recomandarea secretarului de stat, Raed Arafat și va intra in vigoare din data de 7 aprilie. Prin spații publice se ințelege spatiile comerciale, piete, institutii…