Stiri pe aceeasi tema

- In urma sesizarilor aparute pe rețelele de socializare, conducerea Primariei Municipiului Iași a trimis inspectori pentru a verifica in teren modul in care echipele Viarom Construct SRL au trasat sambata, 14 aprilie, locurile de parcare de pe Splai Bahlui – Mal Drept. Inspectorii municipalitații au…

- Sase astfel de proceduri vor avea loc pe 7 mai, iar locurile de parcare disponibile sunt in zone precum Cantemir, Oancea, Pacurari si Tutora. Cele mai multe locuri, sase la numar, sunt oferite spre inchiriere pe str. Splai Bahlui 29, iar locatarii care pot participa la licitatie trebuie sa locuiasca…

- Inspectoratul Național de Patrulare (INP) recomanda cetațenilor, care vor vizita Cimitirul Central Armenesc și Sfântul Lazar din Capitala, în contextul Paștelui Blajinilor, sa utilizeze transportul public pentru a ajunge la locul destinat. Potrivit INP, astazi se prognozeaza…

- Sambata s-a lucrat la amenajarea locurilor de parcare prin marcaje pe Splai Bahlui mal drept. Iesenii au fost rugati sa-si mute masinile din zona pentru ca lucrarile sa se desfasoare fara probleme. Insa cei care au vazut rezultatul nu au avut o surpriza placuta. Mai multe fotografii au inceput sa circule…

- Un șofer din Alba Iulia a avut neplacuta surpriza sa gaseasca vineri, pe locul de parcare inchiriat de acesta, un container pentru aruncarea deșeurilor provenite din construcții. „Nu cred ca Primaria a aprobat așa ceva”, ne-a transmis cititorul Alba24. Acesta a sesizat polițiștii locali, care la randul…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a declarat ca a fost abordat de mai mulți timișoreni care i-au cerut ca municipalitatea sa implementeze un sistem de inchiriere a locurilor de parcare rezidențiale. Edilul-șef susține, insa, ca nu il incanta ideea deoarece cu siguranța vor aparea conflicte…

- Parcari de reședința scoase la licitație - o regula noua care va fi aplicata doar anumitor locuri rezidentiale in sectorul 3 al Capitalei. La fel se intampla și in Brașov, unde pana acum au mai fost licitate inclusiv locurile ravnite de mai mulți vecini.

- Firmele din municipiu nu vor putea utiliza locul de parcare permanent. Decizia a fost luata marți de consilierii locali din Alba Iulia. Aceștia au votat respingerea unui proiect de hotarare care prevedea modificarea Regulamentul de organizare și funcționare a parcarilor publice din municipiu astfel…