Inspectorii Primăriei au luptat din greu cu videochat-istele și au pierdut. DNA îi ia la rost acum Unul dintre procesele formale deschise de municipalitate impotriva imobiliarilor s-a incheiat in prima instanta cu un rezultat previzibil. Actiunea municipalitatii, prin care solicita anularea unui act emis de ea insasi, a fost respinsa de magistratii Tribunalului ca tardiv formulata. Practic, Primaria s-a prins, la spartul targului, ca emisese un act ilegal. Exista inca posibilitatea recursului, dar este putin probabil ca judecatorii Curtii de Apel sa constate ca de fapt actiunea Primariei a fost intocmita si promovata la timp. Desi certificatul de atestare emis de municipalitate consemneaza… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar al comunei Schitu Duca a fost dat in judecata de chiar primaria pe care a condus-o timp de trei mandate. Lui Mihai Mihalache i se imputa o suma de peste 20.000 de lei pe care ar fi platit-o ilegal secretarului primariei. Procesul se afla abia la inceput. Dupa un prim termen, magistratii…

- Dosarul in care trei ieseni sunt acuzati de mii de acte de trafic de heroina isi incepe drumul in instanta. Magistratii Curtii de Apel au dispus joi inceperea judecatii, desi din rechizitoriul intocmit de procurorii DIICOT a fost eliminata cea mai mare parte a declaratiilor martorilor. Din cele 35 de…

- Dosarul 593 118 2019 a fost inregistrat la data de 8 iunie 2022 pe rolul Sectiei I Civile a Curtii de Apel Constanta, avand ca obiect "actiune in raspundere patrimonialaldquo;. Amintim, pe data de 26 aprilie 2022, Sectia I Civila a Tribunalul Constanta a hotarat sa respinga actiunea in raspundere patrimoniala…

- Dosarul are indicativul 1195 118 2022, reclamantii sunt dr. Bogdan Ciornei si dr. Ioana Buda, ambii cu domiciliul ales la avocat Paula Albu, iar parat este Colegiul Medicilor din Romania ndash; Comisia Superioara de Disciplina. Procesul este programat sa inceapa la data de 9 iunie 2022. In urma repartizarii…

- In urma cu exact un an, in aprilie 2021, Inalta Curte de Casație și Justiție a decis ca dosarul in care Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securitații (CNSAS) a cerut instanței sa constate calitatea de colaborator al securitații a lui Gheorghe Onul – primarul comunei Salva, sa se reintoarca…

- In fata Curtii de Apel a inceput ieri procesul prin care consilierul local USR Razvan Timofciuc contesta raportul inspectorilor de integritate. Acestia considera ca Timofciuc s-a aflat in cursul mandatului trecut in conflict de interese, fapt pe care consilierul il contesta. Raportul Agentiei Nationale…

- Tribunalul a decis anularea Autorizatiei de Construire nr. 1085 07.09.2018 emisa de Primarul Municipiului Constanta Procesul se afla in stadiul de recurs Pe rolul Curtii de Apel Constanta a ajuns dosarul 2539 118 2019 unde intimat reclamant este Gheorghe Neagru, iar parati sunt Primarul Municipiului…

- CARAS-SEVERIN – Tergiversarea deblocarii situatiei societatii și haosul in care a ajuns o firma cu mii de angajati, comenzi de onorat si care nu mai are unde sa depoziteze marfa, au determinat conducerea societatii sa mearga in instanta cu ANAF! TMK Artrom a contestat in instanța ordinul Agenției Naționale…