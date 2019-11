Inspectorii antifraudă au aplicat amenzi de 4,1 milioane lei în domeniul auto 'Verificarile au vizat modul de fiscalizare a sumelor incasate, urmare dotarii si utilizarii AMEF (aparatele de marcat electronice fiscale -AMEF - n.r.), provenienta stocurilor de produse auto si indeplinirea conditiilor legale de functionare, fiind aplicate sanctiuni contraventionale in suma de 4,1 milioane de lei', precizeaza sursa citata. Inspectorii de la Directia generala antifrauda fiscala au verificat un numar de 740 de operatori economici - prestatori de servicii in domeniul auto. Potrivit comunicatului, in vederea eficientizari activitatii, in perioada urmatoare vor fi derulate… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La finalul saptamanii trecute, inspectorii antifrauda din cadrul Directiei generale antifrauda fiscala au verificat un numar de 740 de operatori economici ndash; prestatori de servicii in domeniul auto.Verificarile au vizat modul de fiscalizare a sumelor incasate, urmare dotarii si utilizarii AMEF,…

- Inspectorii antifrauda din cadrul Direcției generale antifrauda fiscala au verificat, la finalul saptamanii trecute, un numar de 740 de operatori economici, prestatori de servicii in domeniul auto, comunica Direcția generala antifrauda fiscala din Agenția Naționala de Administrare Fiscala, conform…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Brasov a facut publice rezultatele controalelor ce au vizat depistarea si sancționarea muncii nedeclarate, controale efectuate de inspectorii de munca brasoveni in luna octombrie. Astfel, cu ocazia desfașurarii celor 168 controale au fost depistate 26 persoane care…

- Inspectorii antifrauda vor fi transferați in cadrul parchetelor pe post de specialiști Camera Deputaților a adoptat, marți, in calitate de for decizional, proiectul de lege care prevede masuri de reorganizare și imbunatațire a activitații Agenției Naționale de Administrare Fiscala. Proiectul prevede…

- Proiectul de lege privind unele masuri referitoare la inspectorii antifrauda din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala - Directia de Combatere a Fraudelor, adoptat cu 204 de voturi "pentru", 24 contra si 14 abtineri, a fost initiat de Guvern, arata Agerpres. Proiectul are ca obiect…

- In timpul controalelor, au fost depistate 367 de persoane care desfasurau munca fara forme legale, dintre acestea 85 erau din judetul Cluj, 33 din Bihor si 23 din Prahova.In domeniul relatiilor de munca, au fost efectuate 2.449 de controale in urma carora s-au aplicat amenzi in valoare…

- Inspectorii sanitari-veterinari au aplicat amenzi in valoare de 2,776 milioane de lei, in urma unor controale efectuate in statiunile de pe litoral, in perioada 24 iunie - 30 august, a anuntat, luni, intr-un comunicat, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA).…

- ANRE a efectuat la marii operatori din domeniul energiei electrice și din domeniul gazelor naturale peste 240 de controale in priumul semestru al anului, aplicand amenzi contravenționale in valoare de 3,5 milioane lei, potrivit Mediafax.La operatorii din domeniul energiei electrice autoritatea…